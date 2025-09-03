 
Nike Strike Therma-FIT 男子足球训练上衣 - 黑

Nike Strike

Therma-FIT 男子足球训练上衣

¥599
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Strike Therma-FIT 男子足球训练上衣专为足球新星匠心打造别致设计细节，助力从容应对寒冷和变幻莫测的天气。革新采用弹性面料和胸部保暖拼接填充物，助你在球场上畅享出众温暖体验。


  • 显示颜色：
  • 款式： FZ0567-010

Nike Strike

¥599

Nike Strike Therma-FIT 男子足球训练上衣专为足球新星匠心打造别致设计细节，助力从容应对寒冷和变幻莫测的天气。革新采用弹性面料和胸部保暖拼接填充物，助你在球场上畅享出众温暖体验。

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 胸部添加轻盈填充物，提升保暖性
  • 领口拉链开襟设计，方便穿脱
  • 拉链口袋，便于安全存放随身物品
  • 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖

产品细节

  • 反光设计元素
  • 面料/里料拼接：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。拼接/拼接填充物：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FZ0567-010

尺寸与尺码

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。