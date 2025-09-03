Nike Strike Therma-FIT 男子足球训练上衣专为足球新星匠心打造别致设计细节，助力从容应对寒冷和变幻莫测的天气。革新采用弹性面料和胸部保暖拼接填充物，助你在球场上畅享出众温暖体验。

Nike Strike Therma-FIT 男子足球训练上衣专为足球新星匠心打造别致设计细节，助力从容应对寒冷和变幻莫测的天气。革新采用弹性面料和胸部保暖拼接填充物，助你在球场上畅享出众温暖体验。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。