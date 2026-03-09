Nike Structure 26
耐克稳程男子公路跑步鞋
12% 折让
Nike Structure 26 耐克稳程男子公路跑步鞋具有出众支撑缓震性能，缔造稳定脚感，助力日常畅跑。 全掌型 ReactX 泡绵中底，铸就出色缓震效果，实现从后跟到鞋头的平稳过渡。 经典中足支撑系统包覆中足，造就结实稳固的厚底设计。
- 显示颜色： 山峰白/亮深红/波斯紫/黑
- 款式： IM6777-121
Nike Structure 26
12% 折让
支撑缓震结合出众稳定性，带来稳固贴合脚感。
Nike Structure 26 耐克稳程男子公路跑步鞋具有出众支撑缓震性能，缔造稳定脚感，助力日常畅跑。 全掌型 ReactX 泡绵中底，铸就出色缓震效果，实现从后跟到鞋头的平稳过渡。 经典中足支撑系统包覆中足，造就结实稳固的厚底设计。
柔软鞋面
柔软鞋口和鞋舌搭配鞋面精制网眼设计，营造出色舒适度、支撑力和贴合感。
中足支撑
中足支撑系统呈现厚底外观，实现从后跟着地到鞋头离地的平稳过渡。
ReactX 泡绵
全掌型 ReactX 泡绵中底，舒适缓震，提供出色能量回馈。
焕新设计
- 外底前足采用局部贴片设计。
- 外底的前足部分采用轻盈柔韧的橡胶材质。
- 后跟高磨损区域融入橡胶。
产品细节
- 单鞋重量：约 321 克（男码 44 码）
- 显示颜色： 山峰白/亮深红/波斯紫/黑
- 款式： IM6777-121
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。