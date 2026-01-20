Nike Structure 26
Realtree® 耐克稳程男子公路跑步鞋
¥949
Nike Structure 26 Realtree® 耐克稳程男子公路跑步鞋具备出众支撑缓震性能，缔造稳定脚感，助力日常畅跑。全掌型 ReactX 泡绵中底，缔造出色缓震效果，实现从后跟着地到鞋头离地的平稳过渡。经典的中足支撑系统包覆中足，塑就结实稳固的鞋底。此外，此鞋款中底饰有 Realtree® 迷彩图案，彰显出众格调。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰/煤黑/金属暗灰
- 款式： IF4487-001
Nike Structure 26
支撑缓震结合出众稳定性，带来稳固贴合脚感。
柔软鞋面
柔软鞋口和鞋舌搭配织物材料，营造出色舒适度、支撑力和贴合感。
中足支撑
我们的中足支撑系统有助于稳固双脚，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。
ReactX 泡绵
全掌型 ReactX 泡绵中底，舒适缓震，提供出色能量回馈。
焕新设计
- 足底 ReactX 泡绵结合厚实鞋底设计，缔造出众稳定性和支撑力。
- 外底的前足部分采用轻盈柔韧的橡胶材质，塑就出色的抓地效果。
- 后跟高磨损区域融入橡胶，打造非凡耐穿性。
产品细节
- 单鞋重量：约 321 克（男款 44 码）
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
