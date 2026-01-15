Nike Structure Plus

¥1,099

双层泡绵设计，打造出我们缓震稳固的鞋款。

穿上 Nike Structure Plus 耐克超级稳程女子公路跑步鞋，迈入支撑缓震新境界。我们将回弹的 ZoomX 泡绵叠加于 ReactX 泡绵之上，塑就顺畅平稳的迈步体验。中足支撑系统，实现从后跟到鞋头的平稳过渡。此外，反光细节令你迈步间尽显闪耀魅力。

出众稳定，回弹泡绵

在 Nike 历史上，Structure 的可靠稳定性首次与 ZoomX 泡绵相结合，因此你无需在舒适性和支撑性之间做出选择。

中足支撑

中足支撑系统包覆中足，实现出众稳定性，从后跟到鞋头实现平稳过渡。

稳固网眼鞋面

精制网眼鞋面搭配稳固中足板带，带来包覆感，兼具出众透气性。

外底橡胶细节

外底的前足部分采用柔软橡胶，提供灵活性；后跟则使用耐穿橡胶，打造出色抓地力。