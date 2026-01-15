Nike Structure Plus

¥1,149

双层泡绵设计，打造出我们缓震稳固的鞋款。穿上 Nike Structure Plus 耐克超级稳程男子公路跑步鞋，迈入支撑缓震新境界。我们将出众回弹的 ZoomX 泡绵叠加在 ReactX 泡绵之上，塑就顺畅平稳的迈步体验。此外，中足支撑系统实现从后跟到鞋头的平稳过渡。

更出众的缓震性能 我们将优质 ZoomX 泡绵与结实的 ReactX 泡绵相结合，带来舒适非凡且回弹出众的脚感。 稳定可靠 我们的中足支撑系统有助于稳固双足，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。 外底橡胶细节 外底的前足部分采用柔软橡胶，提供灵活性；后跟则使用耐穿橡胶，打造出色抓地力。 稳固网眼鞋面 精制网眼鞋面搭配稳固中足板带，带来包覆感，兼具出众透气性。