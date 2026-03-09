Nike Structure Plus
耐克超级稳程男子公路跑步鞋
¥1,099
即将推出
Nike Structure Plus 耐克超级稳程男子公路跑步鞋采用双层泡棉设计，打造出我们缓震稳固的鞋款。穿上 Structure Plus，迈入支撑缓震新境界。我们将出众回弹的 ZoomX 泡棉叠加在 ReactX 泡棉之上，塑就顺畅平稳的迈步体验。中足支撑系统，有助于实现从后跟到足尖的平稳过渡。此外，反光细节让鞋款更醒目。
- 显示颜色： 山峰白/黑/金属银
- 款式： II7192-100
非凡缓震
我们将优质 ZoomX 泡棉与结实的 ReactX 泡棉相结合，带来舒适非凡且回弹出众的脚感。
中足支撑
中足支撑系统包覆中足，实现出众稳定性，从后跟到鞋头实现平稳过渡。
稳固网眼鞋面
精制网眼鞋面搭配稳固中足板带，带来包覆感，兼具出众透气性。
外底橡胶细节
外底的前足部分采用柔软橡胶，提供灵活性；后跟则使用耐穿橡胶，打造出色抓地力。
产品细节
- 单鞋重量：约 309 克（男码 44 码）
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 山峰白/黑/金属银
- 款式： II7192-100
