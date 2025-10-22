Nike Superfly 6 Club TF
男/女人造场地足球鞋
¥429
Nike Superfly 6 Club TF 男/女人造场地足球鞋采用纹理材质，可在踢射、传球和运球时提供准确触球感。特制外底提供可驾驭人造草地地面的出众抓地力。
- 显示颜色： 橙红/白色/黑
- 款式： AH7372-801
迅疾贴合
其他细节
- Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受
- 纹理材质，在高速运动中铸就准确触球体验
- 后跟里料紧贴双足，帮助稳固鞋体
产品细节
