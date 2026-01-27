Nike Swift
女子拒水防晒跑步夹克
¥799
售罄：
此配色当前无货
Swift 系列助你随时随地开启畅跑之旅。Nike Swift 女子拒水防晒跑步夹克采用轻盈梭织面料，结合紫外线防护设计和拒水处理，无论晴雨，皆可为你营造舒适感受。
- 显示颜色： 图腾黑紫/浅矿石紫/鲜亮勃艮第酒红
- 款式： IM9481-502
其他细节
- 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 衣领内侧配有口哨，便于取用
- 超宽松版型，便于轻松叠搭
- 左侧配有拉链口袋，可存放小物件
产品细节
- 正面、背面和衣袖融入反光细节
- 下摆和袖口搭配弹性设计
- 100% 锦纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 显示颜色： 图腾黑紫/浅矿石紫/鲜亮勃艮第酒红
- 款式： IM9481-502
