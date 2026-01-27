 
Nike Swift 女子拒水防晒跑步夹克 - 图腾黑紫/浅矿石紫/鲜亮勃艮第酒红

Nike Swift

女子拒水防晒跑步夹克

¥799

售罄：

此配色当前无货

Swift 系列助你随时随地开启畅跑之旅。Nike Swift 女子拒水防晒跑步夹克采用轻盈梭织面料，结合紫外线防护设计和拒水处理，无论晴雨，皆可为你营造舒适感受。


  • 显示颜色： 图腾黑紫/浅矿石紫/鲜亮勃艮第酒红
  • 款式： IM9481-502

其他细节

  • 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 衣领内侧配有口哨，便于取用
  • 超宽松版型，便于轻松叠搭
  • 左侧配有拉链口袋，可存放小物件

产品细节

  • 正面、背面和衣袖融入反光细节
  • 下摆和袖口搭配弹性设计
  • 100% 锦纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
