Swift 系列助你随时随地开启畅跑之旅。Nike Swift 女子拒水防晒跑步夹克采用轻盈梭织面料，结合紫外线防护设计和拒水处理，无论晴雨，皆可为你营造舒适感受。

Swift 系列助你随时随地开启畅跑之旅。Nike Swift 女子拒水防晒跑步夹克采用轻盈梭织面料，结合紫外线防护设计和拒水处理，无论晴雨，皆可为你营造舒适感受。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。