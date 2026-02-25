Swift 系列助你随时随地开启畅跑之旅。Nike Swift 女子拒水高腰跑步短裤（含衬裤）采用轻盈拒水面料，结合内置柔软衬裤，在提供舒适包覆的同时，保持干爽舒适。此外，后腰拉链口袋可妥善收纳随身小物件，反光细节让你的运动装备耀眼迷人。

Swift 系列助你随时随地开启畅跑之旅。Nike Swift 女子拒水高腰跑步短裤（含衬裤）采用轻盈拒水面料，结合内置柔软衬裤，在提供舒适包覆的同时，保持干爽舒适。此外，后腰拉链口袋可妥善收纳随身小物件，反光细节让你的运动装备耀眼迷人。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。