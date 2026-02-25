Nike Swift
女子拒水高腰跑步短裤（含衬裤）
15% 折让
Swift 系列助你随时随地开启畅跑之旅。Nike Swift 女子拒水高腰跑步短裤（含衬裤）采用轻盈拒水面料，结合内置柔软衬裤，在提供舒适包覆的同时，保持干爽舒适。此外，后腰拉链口袋可妥善收纳随身小物件，反光细节让你的运动装备耀眼迷人。
- 显示颜色： 图腾黑紫/浅矿石紫/鲜亮勃艮第酒红
- 款式： IM9483-502
Nike Swift
其他细节
- 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 后身拉链口袋，方便储物
- 弹性腰部搭配内置抽绳，稳固贴合
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料：100% 锦纶。腰头部分：59% 锦纶/29% 聚酯纤维/12% 氨纶。里裤：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
