 
Nike Swift 女子拒水高腰跑步短裤（含衬裤） - 图腾黑紫/浅矿石紫/鲜亮勃艮第酒红

Nike Swift

女子拒水高腰跑步短裤（含衬裤）

¥399

Swift 系列助你随时随地开启畅跑之旅。Nike Swift 女子拒水高腰跑步短裤（含衬裤）采用轻盈拒水面料，结合内置柔软衬裤，在提供舒适包覆的同时，保持干爽舒适。此外，后腰拉链口袋可妥善收纳随身小物件，反光细节让你的运动装备耀眼迷人。


  • 显示颜色： 图腾黑紫/浅矿石紫/鲜亮勃艮第酒红
  • 款式： IM9483-502

其他细节

  • 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 后身拉链口袋，方便储物
  • 弹性腰部搭配内置抽绳，稳固贴合

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料：100% 锦纶。腰头部分：59% 锦纶/29% 聚酯纤维/12% 氨纶。里裤：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 图腾黑紫/浅矿石紫/鲜亮勃艮第酒红
  • 款式： IM9483-502

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。