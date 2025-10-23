Nike Swift
女子跑步长裤
¥699
售罄：
此配色当前无货
Nike Swift 女子跑步长裤采用革新设计，塑就轻盈质感和迅疾外观。该款长裤透气性出众，可导湿速干，缔造干爽舒适的穿着体验，助力实现非凡运动表现。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CZ1116-010
轻盈质感，引爆疾速
随行而动
梭织面料，轻盈舒适，令你自如畅动。搭载 Dri-FIT 技术，营造干爽舒适的穿着感受。
透气稳固
裤脚处采用针织面料，妥善包覆腿部，带来稳固感受。
便捷收纳，轻松畅行
左右配有拉链口袋，便于存放物品。
其他细节
Nike Flex 面料，可随身体动作灵活伸展
产品细节
- 修身版型，舒适合身，仿如定制
- 反光元素设计
- 面料：87% 聚酯纤维/13% 氨纶。拼接：78% 聚酯纤维/22% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
