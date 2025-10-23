 
  • 显示颜色：
  • 款式： CZ1116-010

轻盈质感，引爆疾速

Nike Swift 女子跑步长裤采用革新设计，塑就轻盈质感和迅疾外观。该款长裤透气性出众，可导湿速干，缔造干爽舒适的穿着体验，助力实现非凡运动表现。

随行而动

梭织面料，轻盈舒适，令你自如畅动。搭载 Dri-FIT 技术，营造干爽舒适的穿着感受。

透气稳固

裤脚处采用针织面料，妥善包覆腿部，带来稳固感受。

便捷收纳，轻松畅行

左右配有拉链口袋，便于存放物品。

其他细节

Nike Flex 面料，可随身体动作灵活伸展

产品细节

  • 修身版型，舒适合身，仿如定制
  • 反光元素设计
  • 面料：87% 聚酯纤维/13% 氨纶。拼接：78% 聚酯纤维/22% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。