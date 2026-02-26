Nike Swift
女子速干高强度支撑轻衬运动内衣
16% 折让
Nike Swift 女子速干高强度支撑轻衬运动内衣专为长跑设计。轻盈顺滑，穿着舒适，可有效减少胸部晃动。速干面料结合弹性胸带，有助减少摩擦，让你在长距离跑步中持续保持舒适。
- 显示颜色： 珊瑚红/银
- 款式： HM5221-897
舒适贴合
顺滑面料带来舒适贴合感，结合轻盈衬垫设计，实现出色的稳固承托效果。弹性胸带设计，在跑步时稳固不移位，有助减少摩擦。
流畅摆臂
袖窿关键位置采用无缝结构，带来格外顺滑的穿着体验。工字型后背设计，令动作流畅自如。
干爽舒适，助力畅跑
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。正面和后身融入打孔设计，提升易出汗区域的透气性。
产品细节
- 正面和背面搭配反光细节
- 面料：70% 聚酯纤维/30% 氨纶。松紧带：52% 聚酯纤维/25% 氨纶/18% 锦纶/5% 乙纶。前片里料：78% 聚酯纤维/22% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
