Nike Swift
女子速干高腰口袋跑步九分紧身裤
20% 折让
Nike Swift 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。 这款 Nike Swift 女子速干高腰口袋跑步九分紧身裤采用弹性面料结合导湿速干技术，可有效减少摩擦，提升关键区域透气性。 三个口袋可供存放随身物品，方便随手存取，助你轻松攻克长跑征途。
- 显示颜色： 乌紫
- 款式： IO0466-573
Nike Swift
收纳升级
腰部背面的拉链口袋提供充裕储物空间，可收纳大部分型号手机。 侧边口袋，提供额外储物空间。
干爽舒适
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。膝盖背面融入打孔设计，可有助提升透气性。 腿部内侧采用无接缝设计，有助减少摩擦。
产品细节
- 大腿外侧饰有反光图案
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 内置抽绳
- 面料/腋/胯下拼接里料：75% 聚酯纤维/25% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
