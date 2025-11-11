Nike Swift
女子高腰反光装饰跑步九分紧身裤
¥799
抵御寒冷，不论昼夜。 Nike Swift 女子高腰反光装饰跑步九分紧身裤采用出众柔软面料，融入保暖技术，同时缀以反光细节，让你彰显耀眼魅力，一路畅跑。 配有三个口袋，可供收纳随身物品；腰部搭配抽绳，缔造稳固贴合感受，助力自在畅跑。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： HV2288-010
其他细节
- Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖
- 弹性腰部搭配抽绳，稳固贴合，助力专注畅跑
- 两个侧边口袋和一个后身隐藏式拉链口袋，可供存放大部分手机，同时有助减少晃动
产品细节
- 正面、背面和两侧均饰有反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。 腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
