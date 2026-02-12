 
Nike Swift 女子高腰反光装饰跑步九分紧身裤 - 黑/暗烟灰

Nike Swift

女子高腰反光装饰跑步九分紧身裤

13% 折让

抵御寒冷，不论昼夜。 Nike Swift 女子高腰反光装饰跑步九分紧身裤采用出众柔软面料，融入保暖技术，同时缀以反光细节，让你彰显耀眼魅力，一路畅跑。 配有三个口袋，可供收纳随身物品；腰部搭配抽绳，缔造稳固贴合感受，助力自在畅跑。


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
  • 款式： HV2288-010

其他细节

  • Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖
  • 弹性腰部搭配抽绳，稳固贴合，助力专注畅跑
  • 两个侧边口袋和一个后身隐藏式拉链口袋，可供存放大部分手机，同时有助减少晃动

产品细节

  • 正面、背面和两侧均饰有反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。 腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。