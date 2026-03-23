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Nike Swift Breathe Dri-FIT 女子速干跑步短裤（含衬裤） - 黑/黑/白色

Nike Swift Breathe

Dri-FIT 女子速干跑步短裤（含衬裤）

¥349

Nike Swift Breathe Dri-FIT 女子速干跑步短裤（含衬裤）轻盈舒适，助力随时随地畅跑。整版打孔面料结合导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。柔软衬裤，提供出众包覆，并设有后身拉链口袋，可安全存放随身物品。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： IF1679-010

Nike Swift Breathe

¥349

Nike Swift Breathe Dri-FIT 女子速干跑步短裤（含衬裤）轻盈舒适，助力随时随地畅跑。整版打孔面料结合导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。柔软衬裤，提供出众包覆，并设有后身拉链口袋，可安全存放随身物品。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 梭织面料打孔设计，带来出众透气性
  • 弹性腰部搭配内置抽绳，有助于裤身稳固贴合
  • 背面拉链口袋，可安全存放随身物品

产品细节

  • 侧边裤脚开衩设计
  • 四向弹性面料
  • 反光细节
  • 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： IF1679-010

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