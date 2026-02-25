Nike Swift
Dri-FIT 女子速干中腰二合一跑步短裤
14% 折让
Nike Swift 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。Nike Swift Dri-FIT 女子速干中腰二合一跑步短裤质感轻盈且可导湿速干，采用休闲外层和紧身内层，塑就舒适包覆体验。设有多个口袋，方便存储所需，助你专注畅跑。
- 显示颜色： 宝石蓝/深藏青
- 款式： HJ5377-570
畅动无拘
轻盈面料，富有弹性。裤脚开衩设计，让你在跑步时畅享自由无拘的运动体验。
收纳升级
腰部背面拉链口袋，提供充裕储物空间。内层短裤设有侧袋，提供额外储物空间。
干爽舒适
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。
产品细节
- 弹性腰部搭配内置抽绳
- 左侧大腿饰有反光耐克勾标志
- 背面两侧饰有反光图案
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。紧身裤：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 宝石蓝/深藏青
- 款式： HJ5377-570
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
