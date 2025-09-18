 
Nike Swift Dri-FIT 女子速干中腰二合一跑步短裤 - 黑

Nike Swift

Dri-FIT 女子速干中腰二合一跑步短裤

17% 折让

Nike Swift 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。Nike Swift Dri-FIT 女子速干中腰二合一跑步短裤质感轻盈且可导湿速干，采用休闲外层和紧身内层，塑就舒适包覆体验。设有多个口袋，方便存储所需，助你专注畅跑。


  • 显示颜色：
  • 款式： HJ5377-010

畅动无拘

轻盈面料，富有弹性。裤脚开衩设计，让你在跑步时畅享自由无拘的运动体验。

收纳升级

腰部背面的拉链口袋提供充裕储物空间，可收纳大部分智能手机。内层短裤设有侧袋，提供额外储物空间。

干爽舒适

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。

产品细节

  • 弹性腰部搭配内置抽绳
  • 左侧大腿饰有反光耐克勾标志
  • 背面两侧饰有反光图案
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。紧身裤：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
