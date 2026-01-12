Nike Swift 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。 Nike Swift Dri-FIT 女子速干中腰跑步长裤采用梭织与针织拼接组合，可导湿速干，提供舒适包覆效果，缔造心无旁骛的畅跑体验。

小腿上方采用轻盈顺滑的梭织拼接面料，营造休闲舒适的穿着体验，助你灵活畅动，自在迈步。 小腿采用弹性针织拼接面料，往裤管口收窄，结合速干技术，助你在全力奔跑时保持干爽，全心投入畅跑。

Nike Swift 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。 Nike Swift Dri-FIT 女子速干中腰跑步长裤采用梭织与针织拼接组合，可导湿速干，提供舒适包覆效果，缔造心无旁骛的畅跑体验。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。