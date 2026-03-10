 
Nike Swift Dri-FIT 女子速干无袖跑步上衣 - 灰黑

Nike Swift

Dri-FIT 女子速干无袖跑步上衣

¥399

Nike Swift Dri-FIT 女子速干无袖跑步上衣采用宽松版型，轻松休闲，随心畅行。柔软的棉混纺面料搭载 Nike Dri-FIT 技术，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 灰黑
  • 款式： IR7593-045

Nike Swift

¥399

Nike Swift Dri-FIT 女子速干无袖跑步上衣采用宽松版型，轻松休闲，随心畅行。柔软的棉混纺面料搭载 Nike Dri-FIT 技术，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

产品细节

  • 反光耐克勾标志
  • 64% 棉/36% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 灰黑
  • 款式： IR7593-045

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