Nike Swift
Dri-FIT 女子速干无袖跑步上衣
¥399
Nike Swift Dri-FIT 女子速干无袖跑步上衣采用宽松版型，轻松休闲，随心畅行。柔软的棉混纺面料搭载 Nike Dri-FIT 技术，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： IR7593-045
Nike Swift
¥399
Nike Swift Dri-FIT 女子速干无袖跑步上衣采用宽松版型，轻松休闲，随心畅行。柔软的棉混纺面料搭载 Nike Dri-FIT 技术，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
产品细节
- 反光耐克勾标志
- 64% 棉/36% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： IR7593-045
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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