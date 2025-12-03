Nike Swift
Dri-FIT 女子防晒速干长袖圆领跑步上衣
22% 折让
Nike Swift 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。这款 Nike Swift Dri-FIT 女子防晒速干长袖圆领跑步上衣质感轻盈，可有效减少摩擦。该上衣质感柔软且导湿速干，有助阻隔紫外线，缔造心无旁骛的畅跑体验。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HQ0504-010
畅动无拘
革新衣袖设计，塑就自如运动体验。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
舒适包覆
弧形下摆，助你畅享出众包覆体验。拇指孔设计，提升包覆效果，有助稳固衣袖。
轻松查看时间，储物空间充裕
两个衣袖均设有手表开口，便于查看时间。左侧接缝搭配拉链口袋，可供收纳耳机、钥匙或卡片等物品。
产品细节
- UPF 40+
- 左胸饰有反光耐克勾标志
- 衣袖和背面饰有反光图案
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
