Nike Swift
Storm-FIT 女子 Oversize 风防风拒水跑步夹克
40% 折让
别让潮湿天气阻挡你的脚步。 Nike Swift Storm-FIT 女子 Oversize 风防风拒水跑步夹克搭载 Storm-FIT 技术，在风雨天气缔造舒适包覆效果。 超宽松版型便于叠搭，下摆弹性抽绳可供打造专属贴合感。
- 显示颜色： 珍珠灰
- 款式： IO0251-047
Nike Swift
40% 折让
别让潮湿天气阻挡你的脚步。 Nike Swift Storm-FIT 女子 Oversize 风防风拒水跑步夹克搭载 Storm-FIT 技术，在风雨天气缔造舒适包覆效果。 超宽松版型便于叠搭，下摆弹性抽绳可供打造专属贴合感。
舒适包覆
Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。 按扣式挡风片，帮助提升包覆效果。
舒适贴合，随心调整
风帽和下摆搭配可调节松紧抽绳，可供打造专属贴合感。
其他细节
- 后身融入开口设计，提升透气性
- 口袋设计，方便快速收纳钥匙和手机
产品细节
- 弹性袖口
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 反光设计元素
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 珍珠灰
- 款式： IO0251-047
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。