Therma-FIT ADV 女子反光装饰跑步上衣

明黄/黑
Nike Swift Therma-FIT ADV 女子反光装饰跑步上衣搭载保暖技术，无论白天黑夜，皆可助你从容抵御寒冷。 采用非凡柔软面料，营造温暖感受；融入反光细节，塑就醒目跑步造型。


  • 显示颜色： 明黄/黑
  • 款式： HV2945-389

其他细节

  • Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖
  • 拇指孔设计，提升包覆效果，有助稳固衣袖
  • 衣袖设有手表开口，便于快速查看时间
  • 左下侧设有拉链口袋，可存放大部分手机

产品细节

  • 正面、背面和衣袖融入反光细节
  • 反光耐克勾标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 左下侧隐藏式拉链口袋设计
  • 80% 聚酯纤维/20% 氨纶
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。