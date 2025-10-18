Nike Swift
Therma-FIT ADV 女子反光装饰跑步上衣
¥649
Nike Swift Therma-FIT ADV 女子反光装饰跑步上衣搭载保暖技术，无论白天黑夜，皆可助你从容抵御寒冷。 采用非凡柔软面料，营造温暖感受；融入反光细节，塑就醒目跑步造型。
- 显示颜色： 明黄/黑
- 款式： HV2945-389
Nike Swift
¥649
Nike Swift Therma-FIT ADV 女子反光装饰跑步上衣搭载保暖技术，无论白天黑夜，皆可助你从容抵御寒冷。 采用非凡柔软面料，营造温暖感受；融入反光细节，塑就醒目跑步造型。
其他细节
- Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖
- 拇指孔设计，提升包覆效果，有助稳固衣袖
- 衣袖设有手表开口，便于快速查看时间
- 左下侧设有拉链口袋，可存放大部分手机
产品细节
- 正面、背面和衣袖融入反光细节
- 反光耐克勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 左下侧隐藏式拉链口袋设计
- 80% 聚酯纤维/20% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 明黄/黑
- 款式： HV2945-389
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。