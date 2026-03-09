 
Nike Swim 大童（女孩）U 型背连体泳衣 - 霞光粉/霞光粉

Nike Swim

大童（女孩）U 型背连体泳衣

¥299

穿上 Nike Swim 大童（女孩）U 型背连体泳衣，在水中掀起阵阵浪花。全衬里设计结合下部匠心剪裁，这款连体泳衣从开始下水到最后一圈都能保持舒适时尚。


  • 显示颜色： 霞光粉/霞光粉
  • 款式： IV6231-600

其他细节

全衬里设计，塑就出众贴合感和舒适度

产品细节

  • 连体泳衣剪裁
  • 面料：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 每次穿着后单独用冷水手洗
    敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
