Nike Swim
大童（女孩）U 型背连体泳衣
¥299
穿上 Nike Swim 大童（女孩）U 型背连体泳衣，在水中掀起阵阵浪花。全衬里设计结合下部匠心剪裁，这款连体泳衣从开始下水到最后一圈都能保持舒适时尚。
- 显示颜色： 霞光粉/霞光粉
- 款式： IV6231-600
其他细节
全衬里设计，塑就出众贴合感和舒适度
产品细节
- 连体泳衣剪裁
- 面料：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
- 每次穿着后单独用冷水手洗
- 显示颜色： 霞光粉/霞光粉
- 款式： IV6231-600
