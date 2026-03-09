 
Nike Swim Breaker Essential 大童（男孩）沙滩短裤（含衬裤） - 黑/白色

Nike Swim Breaker Essential

大童（男孩）沙滩短裤（含衬裤）

¥269

Nike Swim Breaker Essential 大童（男孩）沙滩短裤（含衬裤）专为水上运动而打造，是探险的理想之选。轻盈面料搭配网眼衬里口袋和内置衬裤，助你在泳池边及其他场合保持清爽舒适。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DV0156-010

其他细节

网眼布衬里口袋，有助排水

产品细节

  • 弹性腰部，搭配内置抽绳
  • 内置衬裤
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可与同色衣物一起冷水机洗
