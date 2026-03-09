Nike Swim Breaker Essential
大童（男孩）沙滩短裤（含衬裤）
¥269
Nike Swim Breaker Essential 大童（男孩）沙滩短裤（含衬裤）专为水上运动而打造，是探险的理想之选。轻盈面料搭配网眼衬里口袋和内置衬裤，助你在泳池边及其他场合保持清爽舒适。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DV0156-010
其他细节
网眼布衬里口袋，有助排水
产品细节
- 弹性腰部，搭配内置抽绳
- 内置衬裤
- 刺绣耐克勾勾标志
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可与同色衣物一起冷水机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
