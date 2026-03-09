 
Nike Swim Effortless Essential 大童（女孩）工字型后背连体泳衣 - 浅蓟紫/白色

Nike Swim Effortless Essential

大童（女孩）工字型后背连体泳衣

¥269
浅蓟紫/白色
霞光粉/白色

Nike Swim Effortless Essential 大童（女孩）工字型后背连体泳衣助你火力全开。连体设计，帮助稳固泳衣，助你专注于速度。来吧，来一场胜利的环游。


  • 显示颜色： 浅蓟紫/白色
  • 款式： DH9992-569

Nike Swim Effortless Essential

¥269

Nike Swim Effortless Essential 大童（女孩）工字型后背连体泳衣助你火力全开。连体设计，帮助稳固泳衣，助你专注于速度。来吧，来一场胜利的环游。

产品细节

  • 丝网印制耐克勾标志
  • 连体式泳衣
  • 冷水手洗，请与其他衣物分开
  • 显示颜色： 浅蓟紫/白色
  • 款式： DH9992-569

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    游泳装备类商品如需退换货，点击此处了解更多特殊要求。

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。