Nike Swim Effortless Essential
大童（女孩）工字型后背连体泳衣
¥269
Nike Swim Effortless Essential 大童（女孩）工字型后背连体泳衣助你火力全开。连体设计，帮助稳固泳衣，助你专注于速度。来吧，来一场胜利的环游。
- 显示颜色： 浅蓟紫/白色
- 款式： DH9992-569
产品细节
- 丝网印制耐克勾标志
- 连体式泳衣
- 冷水手洗，请与其他衣物分开
