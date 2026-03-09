Nike Swim HydraStrong
大童（男孩）紧身泳裤
¥333
Nike Swim HydraStrong 大童（男孩）紧身泳裤采用贴合身形的剪裁，帮助提升比赛表现。 耐氯面料经久耐穿，可帮助抵御水中氯的不良影响，助力随心畅游。可调节抽绳、胯下拼接与符合人体工学的平缝结构，助力舒适畅游。
- 显示颜色： 深藏青/白色
- 款式： DJ5550-410
Nike Swim HydraStrong
¥333
水中畅动
Nike Swim HydraStrong 大童（男孩）紧身泳裤采用贴合身形的剪裁，帮助提升比赛表现。 耐氯面料经久耐穿，可帮助抵御水中氯的不良影响，助力随心畅游。可调节抽绳、胯下拼接与符合人体工学的平缝结构，助力舒适畅游。
其他细节
- Nike HydraStrong 面料经久耐穿，助力随心畅游
- 可调节抽绳，供你打造舒适贴合感
- 平缝结构有助减少摩擦
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 每次穿着后单独用冷水手洗
- 显示颜色： 深藏青/白色
- 款式： DJ5550-410
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。