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Nike Swim Hydroguard Essential Dri-FIT 男子防晒速干无袖上衣 - 黑/白色

Nike Swim Hydroguard Essential

Dri-FIT 男子防晒速干无袖上衣

10% 折让
黑/白色
白色/黑

阳光明媚，出门锻炼。Nike Swim Hydroguard Essential Dri-FIT 男子防晒速干无袖上衣采用导湿速干技术，助你保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DM3762-010

Nike Swim Hydroguard Essential

10% 折让

阳光明媚，出门锻炼。Nike Swim Hydroguard Essential Dri-FIT 男子防晒速干无袖上衣采用导湿速干技术，助你保持干爽舒适。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜

产品细节

  • UPF40+
  • 热转印耐克勾勾
  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 请单独用冷水机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DM3762-010

尺寸与尺码

    温馨提示：该服装尺码略偏大，请酌情考虑选购小一码。

  • 尺码表

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