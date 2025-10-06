男子运动泳装

尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。参照下表，找到适合自己的尺码。

左右滑动即可查看更多尺码。

字母尺码
尺码XSSMLXLXXL3XL4XL
胸围（英寸）32.5 - 35.535.5 - 38.538.5 - 41.541.5 - 44.544.5 - 47.547.5 - 50.551 - 5454 - 57
腰围（英寸）26 - 2929 - 3232 - 3535 - 3838 - 4141 - 4444 - 4747 - 50
臀围（英寸）32 - 3535 - 3838 - 4141 - 4444 - 4747 - 5050 - 5353 - 55
数字尺码
尺码28303234363840
腰围（英寸）27 - 2929 - 3131 -3333 - 3535 - 3737 - 3939 - 41
臀围（英寸）35 - 3737 - 3939 - 4141 - 4343 - 4545 - 4747 - 49

尺码选择贴士

如果你的测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。

如果你的臀围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以臀围尺寸为准。

测量方法

  • 胸围：将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。