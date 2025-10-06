|尺码
|XS
|S
|M
|L
|XL
|XXL
|3XL
|4XL
|胸围（英寸）
|32.5 - 35.5
|35.5 - 38.5
|38.5 - 41.5
|41.5 - 44.5
|44.5 - 47.5
|47.5 - 50.5
|51 - 54
|54 - 57
|腰围（英寸）
|26 - 29
|29 - 32
|32 - 35
|35 - 38
|38 - 41
|41 - 44
|44 - 47
|47 - 50
|臀围（英寸）
|32 - 35
|35 - 38
|38 - 41
|41 - 44
|44 - 47
|47 - 50
|50 - 53
|53 - 55
男子运动泳装
尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。参照下表，找到适合自己的尺码。
左右滑动即可查看更多尺码。
|尺码
|28
|30
|32
|34
|36
|38
|40
|腰围（英寸）
|27 - 29
|29 - 31
|31 -33
|33 - 35
|35 - 37
|37 - 39
|39 - 41
|臀围（英寸）
|35 - 37
|37 - 39
|39 - 41
|41 - 43
|43 - 45
|45 - 47
|47 - 49
尺码选择贴士
如果你的测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。
如果你的臀围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以臀围尺寸为准。
测量方法
- 胸围：将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。