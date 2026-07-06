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Nike Swim Hydroguard Essential
Dri-FIT 男子防晒速干无袖上衣
20% 折让
阳光明媚，出门锻炼。Nike Swim Hydroguard Essential Dri-FIT 男子防晒速干无袖上衣采用导湿速干技术，助你保持干爽舒适。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DM3762-100
Nike Swim Hydroguard Essential
20% 折让
阳光明媚，出门锻炼。Nike Swim Hydroguard Essential Dri-FIT 男子防晒速干无袖上衣采用导湿速干技术，助你保持干爽舒适。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
产品细节
- UPF40+
- 热转印耐克勾标志
- 面料：100% 聚酯纤维
- 单独用冷水机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DM3762-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。