Nike Swim Vapor Mirrored 泳镜采用略低廓形设计，搭配曲面镜片，可在水中为你带来出色视野。柔韧镜圈设计，舒适非凡；Nike Swift Track 鼻桥系统，方便快速调整。镜面镀膜有助减少紫外线并减少眩光，带来清晰视野。

Nike Swim Vapor Mirrored 泳镜采用略低廓形设计，搭配曲面镜片，可在水中为你带来出色视野。柔韧镜圈设计，舒适非凡；Nike Swift Track 鼻桥系统，方便快速调整。镜面镀膜有助减少紫外线并减少眩光，带来清晰视野。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。