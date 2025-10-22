Nike Swim Vapor Mirrored
泳镜
¥269
售罄：
此配色当前无货
Nike Swim Vapor Mirrored 泳镜采用略低廓形设计，搭配曲面镜片，可在水中为你带来出色视野。柔韧镜圈设计，舒适非凡；Nike Swift Track 鼻桥系统，方便快速调整。镜面镀膜有助减少紫外线并减少眩光，带来清晰视野。
- 显示颜色： 浅灰/银/仙人掌绿/黑
- 款式： CW9533-023
出色视野，水下畅游
其他细节
- 低廓形设计结合匠心镜片，可减弱水流阻力，令你在水中游刃有余
- 曲面镜片设计，提供清晰视野
产品细节
- 经国际泳联/世界游泳联合会认证
- 配有四种尺码鼻桥
- 镜片/带扣：聚碳酸酯。 鼻桥：热塑性橡胶（TPR）。镜圈：热塑性聚氨酯（TPU） 头带：硅胶。
- 泳镜保养：
- 请避免让镜片沾染污垢和油渍，以保持上佳的使用效果。每次使用后用清水轻柔地清洗， 请勿擦拭或揉擦泳镜内侧
- 显示颜色： 浅灰/银/仙人掌绿/黑
- 款式： CW9533-023
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
