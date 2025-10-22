 
Nike Swim Vapor Mirrored 泳镜 - 浅灰/银/仙人掌绿/黑

Nike Swim Vapor Mirrored 泳镜采用略低廓形设计，搭配曲面镜片，可在水中为你带来出色视野。柔韧镜圈设计，舒适非凡；Nike Swift Track 鼻桥系统，方便快速调整。镜面镀膜有助减少紫外线并减少眩光，带来清晰视野。


  • 显示颜色： 浅灰/银/仙人掌绿/黑
  • 款式： CW9533-023

出色视野，水下畅游

Nike Swim Vapor Mirrored 泳镜采用略低廓形设计，搭配曲面镜片，可在水中为你带来出色视野。柔韧镜圈设计，舒适非凡；Nike Swift Track 鼻桥系统，方便快速调整。镜面镀膜有助减少紫外线并减少眩光，带来清晰视野。

  • 低廓形设计结合匠心镜片，可减弱水流阻力，令你在水中游刃有余
  • 曲面镜片设计，提供清晰视野

  • 经国际泳联/世界游泳联合会认证
  • 配有四种尺码鼻桥
  • 镜片/带扣：聚碳酸酯。 鼻桥：热塑性橡胶（TPR）。镜圈：热塑性聚氨酯（TPU） 头带：硅胶。
  • 泳镜保养：
  • 请避免让镜片沾染污垢和油渍，以保持上佳的使用效果。每次使用后用清水轻柔地清洗， 请勿擦拭或揉擦泳镜内侧
