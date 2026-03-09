Nike Swim Voyage Essential
大童（男孩）沙滩短裤（含衬裤）
¥299
多口袋设计，助你随时开启探险之旅。Nike Swim Voyage Essential 大童（男孩）沙滩短裤（含衬裤）不仅提供存放随身小物的空间，还可通过腰部的抽绳，自主调节贴合度。
- 显示颜色： 杏茶色/黑/杏茶色/黑
- 款式： IQ7796-241
其他细节
- 网眼布衬里插手口袋，便于排水
- 工装口袋设计，可存放重要小物件
产品细节
- 内置衬裤
- 热转印耐克勾勾
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可与同色衣物一起冷水机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
