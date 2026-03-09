 
Nike Swim Voyage Essential 大童（男孩）沙滩短裤（含衬裤） - 杏茶色/黑/杏茶色/黑

Nike Swim Voyage Essential

大童（男孩）沙滩短裤（含衬裤）

¥299

多口袋设计，助你随时开启探险之旅。Nike Swim Voyage Essential 大童（男孩）沙滩短裤（含衬裤）不仅提供存放随身小物的空间，还可通过腰部的抽绳，自主调节贴合度。


  • 显示颜色： 杏茶色/黑/杏茶色/黑
  • 款式： IQ7796-241

多口袋设计，助你随时开启探险之旅。Nike Swim Voyage Essential 大童（男孩）沙滩短裤（含衬裤）不仅提供存放随身小物的空间，还可通过腰部的抽绳，自主调节贴合度。

其他细节

  • 网眼布衬里插手口袋，便于排水
  • 工装口袋设计，可存放重要小物件

产品细节

  • 内置衬裤
  • 热转印耐克勾勾
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可与同色衣物一起冷水机洗
