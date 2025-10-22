 
Nike Swoosh 女子中强度支撑一片式衬垫运动内衣 - 白色/队红/游戏宝蓝/游戏宝蓝

Nike Swoosh

女子中强度支撑一片式衬垫运动内衣

¥299

售罄：

此配色当前无货

Nike Swoosh 女子中强度支撑一片式衬垫运动内衣采用紧密贴合设计，在中强度运动中营造出色支撑力和舒适感受。来自 Icon Clash 系列，采用醒目撞色和复古 Nike 品牌标志。


  • 显示颜色： 白色/队红/游戏宝蓝/游戏宝蓝
  • 款式： CJ0707-100

中强度支撑，醒目品牌标志

Nike Swoosh 女子中强度支撑一片式衬垫运动内衣采用紧密贴合设计，在中强度运动中营造出色支撑力和舒适感受。来自 Icon Clash 系列，采用醒目撞色和复古 Nike 品牌标志。

干爽设计

Dri-FIT 技术导湿速干，帮助保持干爽舒适。

透气性升级

背面匠心设计，透气效果出众，令透气性和灵活度再升级。

支撑体验

专为健身房训练、动感单车、交叉训练、网球和跑步等中强度运动而设计。

产品细节

  • 紧身版型，出众贴身
  • 可拆卸 1 片式衬垫
  • 面料/里料：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
