Nike Swoosh 女子中强度支撑一片式衬垫运动内衣采用紧密贴合设计，在中强度运动中营造出色支撑力和舒适感受。来自 Icon Clash 系列，采用醒目撞色和复古 Nike 品牌标志。
- 显示颜色： 白色/队红/游戏宝蓝/游戏宝蓝
- 款式： CJ0707-100
中强度支撑，醒目品牌标志
Nike Swoosh 女子中强度支撑一片式衬垫运动内衣采用紧密贴合设计，在中强度运动中营造出色支撑力和舒适感受。来自 Icon Clash 系列，采用醒目撞色和复古 Nike 品牌标志。
干爽设计
Dri-FIT 技术导湿速干，帮助保持干爽舒适。
透气性升级
背面匠心设计，透气效果出众，令透气性和灵活度再升级。
支撑体验
专为健身房训练、动感单车、交叉训练、网球和跑步等中强度运动而设计。
产品细节
- 紧身版型，出众贴身
- 可拆卸 1 片式衬垫
- 面料/里料：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/队红/游戏宝蓝/游戏宝蓝
- 款式： CJ0707-100
