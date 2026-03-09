Nike Swoosh
女子中强度支撑衬垫速干运动内衣
¥399
稳固到位，全力开练。Nike Swoosh 女子中强度支撑衬垫速干运动内衣兼具出众支撑性和舒适承托效果，稳固贴合，包覆出众，让你尽情挥汗。弹性速干面料，让你做好准备，随时开练。
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： IR7595-045
Nike Swoosh
¥399
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其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。结合网眼拼接衬里，助你保持清爽
- 轻盈弹性面料，营造舒适承托和精致塑形效果
- 中强度支撑设计，营造舒适承托效果，有助稳固衣身
产品细节
- 面料/里料拼接：72% 聚酯纤维/28% 氨纶。后片中心网眼布/后片中心里料：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。前片里料：81% 聚酯纤维/19% 氨纶。衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： IR7595-045
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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