乐享无拘运动， 别让运动内衣阻挡你的脚步。 Nike Swoosh 女子中强度支撑速干衬垫运动内衣采用缝合式衬垫，保持稳固不移位或折叠，令你心无旁骛，全力以赴。 中强度支撑设计，营造舒适承托效果，有助稳固衣身，是训练健身和舞蹈课程的理想之选 弹性面料搭载导湿速干技术，助你在训练时畅享干爽舒适感受。配色 442 为网球运动员郑钦文 (Zheng Qinwen)、大坂直美 (Naomi Osaka) 同款。配色 499 为网球运动员阿曼达·阿尼西莫娃 (Amanda Anisimova) 同款。配色 017 为网球运动员米拉·安德烈耶娃 (Mirra Andreeva) 同款。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DX6822-010
出众面料，随型贴合
轻盈弹性面料宛如第二层肌肤，缔造非凡舒适感受和出众支撑效果，助你全力开练。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 结合网眼布拼接里料，助你保持舒爽。
产品细节
- 面料：72% 聚酯纤维/28% 氨纶。 网眼布：81% 聚酯纤维/19% 氨纶。 后片里料：72% 聚酯纤维/28% 氨纶。 衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
