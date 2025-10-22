Nike Swoosh
女子中强度支撑高领口镂空运动内衣
34% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Swoosh 女子中强度支撑高领口镂空运动内衣采用舒适宽肩带结合高领口设计，令你在运动中畅享舒适稳固体验。顺滑轻盈面料可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适，打造心无旁骛的运动体验。出色支撑令你安心投入训练。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DM0657-010
透气包覆
高领口设计，在训练或比赛时提供出众包覆效果；前后开口镂空设计，结合后背上方开孔细节，营造轻盈透气体验。
时尚设计，干爽感受
Nike Dri-FIT 技术可有效导湿速干，让身体保持干爽舒适。
产品细节
- 紧身版型，出众贴身
- 面料：78% 聚酯纤维/22% 氨纶。里料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
