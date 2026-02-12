Nike Swoosh
女子速干中强度支撑衬垫运动内衣
10% 折让
稳固到位，全力开练。 Nike Swoosh 女子速干中强度支撑衬垫运动内衣兼具中强度支撑和舒适承托效果，稳固贴合，包覆出众，让你尽情挥汗。 弹性导湿速干面料，让你做好准备，随时开练。
- 显示颜色： 浅紫晶
- 款式： IO0255-547
Nike Swoosh
10% 折让
稳固到位，全力开练。 Nike Swoosh 女子速干中强度支撑衬垫运动内衣兼具中强度支撑和舒适承托效果，稳固贴合，包覆出众，让你尽情挥汗。 弹性导湿速干面料，让你做好准备，随时开练。
出众面料，随型贴合
轻盈弹性面料宛如第二层肌肤，易于穿脱。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 结合网眼布拼接里料，助你保持清爽。
产品细节
- 缝合式衬垫
- 工字美背设计
- 面料/后片里料：72% 聚酯纤维/28% 氨纶。 网眼布：81% 聚酯纤维/19% 氨纶。 衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅紫晶
- 款式： IO0255-547
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。