 
Nike Swoosh 女子速干中强度支撑衬垫运动内衣 - 浅紫晶

Nike Swoosh

女子速干中强度支撑衬垫运动内衣

浅紫晶
珍珠灰

稳固到位，全力开练。 Nike Swoosh 女子速干中强度支撑衬垫运动内衣兼具中强度支撑和舒适承托效果，稳固贴合，包覆出众，让你尽情挥汗。 弹性导湿速干面料，让你做好准备，随时开练。


Nike Swoosh

出众面料，随型贴合

轻盈弹性面料宛如第二层肌肤，易于穿脱。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 结合网眼布拼接里料，助你保持清爽。

 

       

产品细节

  • 缝合式衬垫
  • 工字美背设计
  • 面料/后片里料：72% 聚酯纤维/28% 氨纶。 网眼布：81% 聚酯纤维/19% 氨纶。 衬垫背面面料：100% 聚酯纤维  
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅紫晶
  • 款式： IO0255-547

