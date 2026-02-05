Nike Swoosh 婴童梭织夹克采用梭织面料，饰有醒目大号标志，尽展对耐克勾的热爱。可收纳风帽，在需要时提供出众包覆效果，不需要时可收纳至立领中；休闲剪裁结合全长拉链开襟设计，便于叠搭。侧缝口袋可供存储小物件，弹性袖口和下摆有助稳固衣身。

