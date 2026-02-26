 
Nike Swoosh 婴童梭织夹克 - 椰奶色

Nike Swoosh

婴童梭织夹克

椰奶色
黑

Nike Swoosh 婴童梭织夹克采用梭织面料，饰有醒目大号标志，尽展对耐克勾的热爱。可收纳风帽，在需要时提供出众包覆效果，不需要时可收纳至立领中；休闲剪裁结合全长拉链开襟设计，便于叠搭。侧缝口袋可供存储小物件，弹性袖口和下摆有助稳固衣身。


  • 显示颜色： 椰奶色
  • 款式： HF2472-113

产品细节

  • 夹克采用全衬里设计
  • 面布/里布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。