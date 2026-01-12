Nike Swoosh 马年限定脱缰系列
新年款女子速干中强度支撑运动内衣
16% 折让
穿上 Nike Swoosh 马年限定脱缰系列新年款女子速干中强度支撑运动内衣，喜迎马年。弹性面料搭载导湿速干技术，助你畅享舒适感受；缝合式衬垫保持稳固不移位或折叠，令你心无旁骛，全力以赴。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IQ3832-133
出众面料，随型贴合
弹性贴合面料宛如第二层肌肤，缔造非凡舒适感受和出众支撑效果，助你全力开练。
尽情训练，干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。结合网眼布拼接里料，助你保持清爽。
产品细节
- 面料/后片里料：72% 聚酯纤维/28% 氨纶。网眼布：81% 聚酯纤维/19% 氨纶。衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
