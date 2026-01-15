 
Nike Swoosh 1 Essential 耐克宝宝稳婴童运动鞋 - 黑/煤黑/山峰白/白色

Nike Swoosh 1 Essential

耐克宝宝稳婴童运动鞋

¥299
黑/煤黑/山峰白/白色
黑/山峰白/大学红
亮深红/荧光冰黄/白金色/游戏宝蓝

Nike Swoosh 1 Essential 耐克宝宝稳婴童运动鞋为小宝贝的双足带来自然的贴合感。该鞋款采用魔术贴粘扣式固定带，便于穿脱，为小宝贝带来日常玩耍所需的舒适感。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白/白色
  • 款式： HV5043-001

伸展空间

匠心鞋头有助于让小宝贝的脚趾自如张开和弯曲，有助于足部自然发育和平衡。

自然足部发育

荣获美国足病医学协会认证标识，有助于自然足部发育。

产品细节

  • 魔术贴粘扣式固定带
  • 耐克勾勾标志
