Nike Swoosh 1 Essential
耐克宝宝稳幼童运动鞋
¥349
Nike Swoosh 1 Essential 耐克宝宝稳幼童运动鞋为孩子的双足带来自然的贴合感。该鞋款采用魔术贴粘扣式固定带，便于穿脱，为孩子带来日常玩耍所需的舒适感。
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白/白色
- 款式： HV5042-001
伸展空间
匠心鞋头有助于让孩子的脚趾自如张开和弯曲，有助于足部自然发育和平衡。
自然足部发育
荣获美国足病医学协会认证标识，有助于自然足部发育。
产品细节
- 魔术贴粘扣式固定带
- 耐克勾勾标志
