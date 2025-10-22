Nike Swoosh Ringer
婴童T恤
¥149
售罄：
此配色当前无货
Nike Swoosh Ringer 婴童T恤采用柔软针织面料结合罗纹领口，营造舒适感受，以现代手法焕新演绎经典T恤风采。 休闲剪裁缔造时尚外观，同时提供出众包覆效果。
- 显示颜色： 白色
- 款式： FJ5917-100
产品细节
- 面布：60% 棉/40% 聚酯纤维
- 可机洗
