Nike Swoosh Run女子中腰跑步九分紧身裤结合出众性能和低调的街头外观，采用弹性面料，结合导湿速干技术，缔造舒适支撑感受。


导湿速干，基本佳选

Nike Swoosh Run女子中腰跑步九分紧身裤结合出众性能和低调的街头外观，采用弹性面料，结合导湿速干技术，缔造舒适支撑感受。

导湿速干，出色支撑

弹性面料具有出色支撑效果，铸就自然流畅的迈步体验。 Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适。

轻巧收纳

背面隐藏式口袋，方便在运动时贴身存放随身物品。

其他细节

此款紧身裤为 Swoosh Run 系列，彰显休闲前卫的街头气质，为跑者奉上丰厚诚意

产品细节

  • 紧身版型，出众贴身
  • 两侧裤筒搭配胶印图案
  • 后腰搭配反光耐克勾勾标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 83% 聚酯纤维/17% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DB4375-010

