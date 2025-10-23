Nike Swoosh Run
女子中腰跑步九分紧身裤
¥399
售罄：
此配色当前无货
Nike Swoosh Run女子中腰跑步九分紧身裤结合出众性能和低调的街头外观，采用弹性面料，结合导湿速干技术，缔造舒适支撑感受。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DB4375-010
导湿速干，基本佳选
Nike Swoosh Run女子中腰跑步九分紧身裤结合出众性能和低调的街头外观，采用弹性面料，结合导湿速干技术，缔造舒适支撑感受。
导湿速干，出色支撑
弹性面料具有出色支撑效果，铸就自然流畅的迈步体验。 Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适。
轻巧收纳
背面隐藏式口袋，方便在运动时贴身存放随身物品。
其他细节
此款紧身裤为 Swoosh Run 系列，彰显休闲前卫的街头气质，为跑者奉上丰厚诚意
产品细节
- 紧身版型，出众贴身
- 两侧裤筒搭配胶印图案
- 后腰搭配反光耐克勾勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 83% 聚酯纤维/17% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
