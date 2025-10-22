 
Nike Swoosh Run 女子套头跑步上衣 - 霞光粉/泡沫粉/白色

Nike Swoosh Run

女子套头跑步上衣

¥549

售罄：

此配色当前无货

Nike Swoosh Run 女子套头跑步上衣是一款基础单品，采用质感轻盈的纹理面料，可有效拒水，彰显出众风范。中央配有口袋，令装备触手可及。


  • 显示颜色： 霞光粉/泡沫粉/白色
  • 款式： DJ0925-607

SWOOSH 基本装备，舒适包覆

出众包覆，随行而动

梭织面料融入拒水设计，助你保持干爽。

便捷收纳

中央口袋，可供存储钥匙或卡片。

产品细节

  • 翻领设计
  • 袖口和下摆采用弹性设计
  • 挂环设计
  • 面料：100% 锦纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 霞光粉/泡沫粉/白色
  • 款式： DJ0925-607

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。