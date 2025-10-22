Nike Swoosh Run
女子套头跑步上衣
¥549
售罄：
此配色当前无货
Nike Swoosh Run 女子套头跑步上衣是一款基础单品，采用质感轻盈的纹理面料，可有效拒水，彰显出众风范。中央配有口袋，令装备触手可及。
- 显示颜色： 霞光粉/泡沫粉/白色
- 款式： DJ0925-607
SWOOSH 基本装备，舒适包覆
出众包覆，随行而动
梭织面料融入拒水设计，助你保持干爽。
便捷收纳
中央口袋，可供存储钥匙或卡片。
产品细节
- 翻领设计
- 袖口和下摆采用弹性设计
- 挂环设计
- 面料：100% 锦纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
