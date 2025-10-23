Nike Swoosh Run
Nike Swoosh Run 女子短袖跑步上衣
¥299
售罄：
此配色当前无货
Nike Swoosh Run 女子速干短袖跑步上衣采用匠心设计，长跑短跑皆可轻松驾驭。柔软顺滑面料结合导湿速干技术，助你保持干爽舒适。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。
- 显示颜色： 大气浅粉/白色
- 款式： DM7778-610
Nike Swoosh Run
¥299
干爽舒适，彰显经典耐克勾勾
彰显耐克勾勾
助力跑者开启跑步征程，全力以赴实现目标。Swoosh Run 系列汇聚人气跑步款型，搭配新颖细节，活力诠释 Nike 标志。展现出众风采，开启自信畅跑。
出众速干
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽。
舒适活动
柔软顺滑面料搭配加长弧形后摆，有助贴合身形，同时提升包覆效果。侧边小开衩设计，营造充裕的活动空间。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
