 
Nike Swoosh Run 女子速干短袖跑步上衣 - 大气浅粉/白色

¥299

售罄：

此配色当前无货

Nike Swoosh Run 女子速干短袖跑步上衣采用匠心设计，长跑短跑皆可轻松驾驭。柔软顺滑面料结合导湿速干技术，助你保持干爽舒适。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。


  • 显示颜色： 大气浅粉/白色
  • 款式： DM7778-610

干爽舒适，彰显经典耐克勾勾

彰显耐克勾勾

助力跑者开启跑步征程，全力以赴实现目标。Swoosh Run 系列汇聚人气跑步款型，搭配新颖细节，活力诠释 Nike 标志。展现出众风采，开启自信畅跑。

出众速干

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽。

舒适活动

柔软顺滑面料搭配加长弧形后摆，有助贴合身形，同时提升包覆效果。侧边小开衩设计，营造充裕的活动空间。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。