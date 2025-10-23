Nike Swooshtrax
鞋盒包
¥249
售罄：
此配色当前无货
Nike Swooshtrax 鞋盒包采用匠心设计，专为运动鞋迷打造。 该包款采用方便随身携带的鞋盒造型设计，内里设有口袋，便于存放与鞋款相关的装备；提手设计，便于拿取，让你说走就走。
- 显示颜色： 幻影灰白/幻影灰白/亮深红
- 款式： DV6093-030
其他细节
- 可拆卸肩带，打造多样化携背体验
- 经典鞋盒外观设计搭配拉链翻盖开口，安全便捷
- 正面和侧边饰有炫彩印花
产品细节
- 尺寸：29 x 20 x 12 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
