Nike Tailored Performance 男子高尔夫圆领上衣经精心打造，为你缔造休闲利落风格。美利奴羊毛和山羊绒混纺面料质感轻盈，温暖舒适。精致领口和精制针织结构，塑就精致外观，无论是第一洞还是第 19 洞，皆可为你带来舒适感受。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。