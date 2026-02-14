 
你在球场上追求卓越。这正是我们对 Nike Tailored Performance Dri-FIT 男子速干高尔夫长裤的细节精益求精的原因。 轻盈面料、优质缝线、精致镶边和高尔夫细节，使其成为球场和练习场的理想之选。


其他细节

  • 四向弹性面料，助你无拘畅动
  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 梭织里料插手口袋搭配外部球座收纳空间，便于轻松拿取球座和球标
  • 正面插手口袋饰有镶边，后侧右侧口袋饰有 Nike Golf 盾形标志，塑就高级质感

产品细节

  • 插手口袋
  • 右侧小号拉链口袋
  • 后身口袋
  • 按扣拉链门襟
  • 腰带环
  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。口袋：86% 聚酯纤维/14% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 尘光子色/尘光子色/尘光子色
  • 款式： IQ3870-025

