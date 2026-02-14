Nike Tailored Performance
Dri-FIT 男子速干高尔夫长裤
¥1,099
你在球场上追求卓越。这正是我们对 Nike Tailored Performance Dri-FIT 男子速干高尔夫长裤的细节精益求精的原因。 轻盈面料、优质缝线、精致镶边和高尔夫细节，使其成为球场和练习场的理想之选。
- 显示颜色： 尘光子色/尘光子色/尘光子色
- 款式： IQ3870-025
其他细节
- 四向弹性面料，助你无拘畅动
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 梭织里料插手口袋搭配外部球座收纳空间，便于轻松拿取球座和球标
- 正面插手口袋饰有镶边，后侧右侧口袋饰有 Nike Golf 盾形标志，塑就高级质感
产品细节
- 插手口袋
- 右侧小号拉链口袋
- 后身口袋
- 按扣拉链门襟
- 腰带环
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。口袋：86% 聚酯纤维/14% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 尘光子色/尘光子色/尘光子色
- 款式： IQ3870-025
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
